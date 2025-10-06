x

Nintendo vuelve al cine: se conocen detalles de nueva película de Super Mario Galaxy

La cinta llegará a salas de cine en 2026. Chris Pratt Anya Taylor-Joy repetirán sus papeles como Mario y la Princesa Peach.

  • Super Mario Galaxy es uno de los títulos más exitosos de la franquicia de Nintendo, lanzado originalmente para Nintendo Wii hace 18 años. FOTO: Cortesía
Agencia AFP
hace 22 minutos
bookmark

El estudio cinematográfico Illumination y Nintendo anunciaron que el título de la nueva película animada basada en el mundo de Super Mario Bros. será The Super Mario Galaxy Movie.

Además, las dos empresas anunciaron que los actores de doblaje de la primera entrega de la cinta volverán a interpretar a sus personajes: Mario (Chris Pratt), Princesa Peach (Anya Taylor-Joy), Luigi (Charlie Day), Bowser (Jack Black), Toad (Keegan-Michael Key) y Kamek (Kevin Michael Richardson).

El reparto de los nuevos personajes y voces de The Super Mario Galaxy Movie se anunciará más adelante.

The Super Mario Galaxy Movie será estrenada el 3 de abril de 2026 en Estados Unidos y otros mercados a nivel mundial y el 24 de abril de 2026 en Japón, y el estreno en determinados territorios seleccionados se extenderá durante todo el mes de abril.

¿Qué se sabe de The Super Mario Galaxy Movie?

The Super Mario Galaxy Movie es una película animada basada en el mundo de Super Mario Bros., y es la continuación de Super Mario Bros.: La película, que se estrenó en 2023 y recaudó más de $1.300 millones en todo el mundo.

Tanto la película del 2023 como The Super Mario Galaxy Movie están producidas por Chris Meledandri de Illumination y Shigeru Miyamoto de Nintendo.

La película será cofinanciada por Universal Pictures y Nintendo y será distribuida por Universal Pictures en todo el mundo.

The Super Mario Galaxy Movie vuelve a ser dirigida por los cineastas Aaron Horvath y Michael Jelenic, está basada una vez más en el guion de Matthew Fogel y Brian Tyler vuelve a estar a cargo de la banda sonora.

Acerca de Illumination

Illumination, fundada por Chris Meledandri en 2007, es una de las principales productoras de películas de animación de la industria del entretenimiento, entre las que se incluyen Mi villano favorito, la franquicia de animación de más éxito de la historia del cine, así como Super Mario Bros.: La película, que batió récords, y las películas El Lorax del Dr. Seuss, El Grinch del Dr. Seuss, La vida secreta de las mascotas y Sing.

Las icónicas y queridas franquicias de Illumination, con personajes memorables y distintivos, atractivo global y relevancia cultural, recaudaron más de USD 11.000 millones en todo el mundo. Illumination tiene un acuerdo exclusivo de financiación y distribución con Universal Pictures.

