Detienen al presidente de aerolínea española Plus Ultra en una investigación por presunto blanqueo: la compañía opera rutas entre Colombia y Madrid

Un juzgado acordó en enero de 2023 el archivo de la causa en la que investigaba las presuntas irregularidades en la concesión pública a Plus Ultra de 53 millones de euros en pandemia.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía de España detuvo al presidente de la aerolínea Plus Ultra, Julio Martínez, y al CEO Roberto Roselli, en una operación en la que también se registró la sede de la compañía por presunto blanqueo.

La investigación se centra en determinar si parte de los 53 millones de euros que el Gobierno español otorgó como rescate público a Plus Ultra en 2021 fue utilizada de manera irregular, y si esos fondos pudieron terminar en cuentas en el extranjero vinculadas a redes criminales, lo que podría constituir delitos financieros como el blanqueo de dinero.

La justicia española señaló en un auto que el rescate de la aerolínea fue aprobado por el Consejo de Ministros, por lo que los imputados “carecían de capacidad de decisión”, después de que la Audiencia de Madrid diese la razón a la aerolínea y estableciese que no cabía acordar la declaración como investigado de su representante legal porque se había “agotado el plazo de 12 meses previsto” para el desarrollo de las pesquisas.

“Con los datos obrantes en autos, habida cuenta que no es posible la práctica de otra diligencia en la causa, se ha sembrado una duda razonable sobre la comisión de algún tipo penal, en cuanto a las personas físicas y jurídicas frente a las que se ejercitó la acción penal, en el bien entendido que ellas carecían de capacidad de decisión, que se encontraba situada en el Consejo de Ministros, que fue el órgano que acordó y aprobó la subvención a la mercantil Plus Ultra”, explicó la magistrada en su resolución.

Puede leer: Casa Blanca reaccionó a la invitación que Petro hizo a Trump para visitar Colombia: “Ha dicho cosas alarmantes e insultantes hacia EE. UU.”