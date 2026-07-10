Delincuentes intentaron extorsionar una obra en Medellín y terminaron detenidos

En este episodio de Mesa Central analizamos la ruptura del proceso de empalme entre el gobierno de Gustavo Petro y el presidente electo Abelardo de la Espriella, quien suspendió los acercamientos ante lo que calificó como una “banda de golpistas” y las amenazas de desobediencia civil de Iván Cepeda. Revisamos la conformación del nuevo gabinete de sello “alvarista”, destacando los nombramientos de Iván Cancino (Justicia), el polémico Omar Bula Escobar (Cancillería) y el General Jorge Mora (Defensa),