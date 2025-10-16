x

Detienen en Bogotá al comandante de la Décima Octava Brigada del Ejército: esto se conoce del caso

El general Samuel Salinas Valencia fue requerido por la Policía durante un puesto de control en la capital, debido a un supuesto desacato a una decisión judicial ocurrida cuando era director de Sanidad del Ejército. Esto fue lo que pasó.

  El general Samuel Salinas Valencia se encontraba en Bogotá para asistir a la reunión de generales del Ejército programada para este fin de semana. FOTO: Ejercito Nacional.
    El general Samuel Salinas Valencia se encontraba en Bogotá para asistir a la reunión de generales del Ejército programada para este fin de semana. FOTO: Ejercito Nacional.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 36 minutos
bookmark

El general Samuel Salinas Valencia, actual comandante de la Décima Octava Brigada del Ejército Nacional, fue requerido por unidades de la Policía Nacional durante la mañana del 15 de octubre en un puesto de control rutinario en Bogotá, mientras se desplazaba de civil hacia una reunión institucional.

Durante el procedimiento, los vehículos del oficial fueron detenidos y uno de los policías le solicitó su documento de identidad. Al realizar la verificación, las autoridades informaron que existía un requerimiento judicial por un presunto desacato a una tutela emitida por un despacho judicial, hecho que habría ocurrido cuando el general se desempeñaba como director de Sanidad del Ejército Nacional.

Fuentes citadas por El Tiempo indicaron que el general no tenía conocimiento de la orden y que, tras ser notificado, se trasladó de inmediato al juzgado para aclarar la situación. “Le indicaron que no atendió, en su momento, una tutela, cuando fue director de Sanidad. El general se fue al juzgado a resolver la situación”, señaló una fuente al medio capitalino.

En la diligencia judicial, el comandante fue informado de que la sanción ya había sido revocada. En efecto, El Tiempo conoció un documento fechado el 8 de octubre, en el que se decretó la cesación de efectos de todas las sanciones impuestas contra el general Salinas y el actual director de Sanidad del Ejército.

El general Samuel Salinas Valencia asumió en agosto de 2025 la comandancia de la Décima Octava Brigada del Ejército, con sede en Arauca. FOTO: Ejercito Nacional.
El general Samuel Salinas Valencia asumió en agosto de 2025 la comandancia de la Décima Octava Brigada del Ejército, con sede en Arauca. FOTO: Ejercito Nacional.

A través de un comunicado, la institución precisó que el oficial se presentó voluntariamente ante la autoridad competente, en estricto cumplimiento del debido proceso y de los principios de transparencia y colaboración con la justicia. “Allí se pudo establecer que no existía una orden de captura vigente, ya que el desacato había sido revocado”, indicó el Ejército.

La institución también aclaró que el general no fue capturado ni privado de la libertad, sino que compareció de manera voluntaria para atender los trámites judiciales correspondientes.

Salinas Valencia se encontraba en Bogotá con motivo de la reunión de generales programada para este fin de semana, en la que se seleccionarán los coroneles que ingresarán al Curso de Altos Estudios Militares en 2026.

Conozca: Exigen la liberación de cuatro militares que completan más de un mes secuestrados por las disidencias

Con más de tres décadas de servicio en las Fuerzas Militares, el general Samuel Salinas Valencia ha ocupado cargos en el Comando de Personal y en la Dirección de Sanidad del Ejército. Desde agosto de 2025 lidera la Décima Octava Brigada, con sede en Arauca, una de las regiones más complejas en materia de seguridad por la presencia de grupos armados ilegales y disputas por el control territorial.

Otras denuncias y señalamientos en su contra

No obstante, esta no sería la primera vez que el general Samuel Salinas Valencia enfrenta señalamientos ante la justicia, el oficial presuntamente tendría varios procesos en curso, algunos de ellos iniciados desde 2024, relacionados con acusaciones de violencia intrafamiliar, maltrato físico a su cónyuge y presuntos abusos o arbitrariedades contra el personal bajo su mando.

Asimismo, afrontaría cuatro denuncias adicionales, dos por presunta corrupción privada y otras dos por concusión.

Desde la cuenta en X del sargento (r) Alexander Chalá Sáenz, excandidato al Senado por el Pacto Histórico, se han difundido acusaciones públicas en contra del general Salinas Valencia, en las que se mencionan esas presuntas conductas.

Entérese: ¿Qué hacían tres duros del Tren de Aragua que cayeron en solo cinco días en Antioquia?

