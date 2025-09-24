Un adolescente en Francia apuñaló a su profesora en clase y luego intentó quitarse la vida

La policía detuvo este miércoles a un adolescente de 14 años tras acuchillar en clase a una profesora, que resultó herida en la cara, en un centro de secundaria del noreste de Francia. En el momento de su detención, el joven se apuñaló a sí mismo y fue transportado al hospital de Estrasburgo en helicóptero en estado crítico, indicó la gendarmería. Entérese: Francia se une a los países europeos que reconocerán el Estado de Palestina en Asamblea de la ONU Varios centros de secundaria o liceos en Francia han registrado en los últimos meses ataques con cuchillos. En junio, un adolescente mató a una asistente educativa de 31 años.

Antecedentes de violencia escolar en Francia

El último ataque se produjo en el centro Robert Schuman de la localidad de Benfeld, en el noreste de Francia, aunque por el momento se desconocen los motivos. “Condeno firmemente la agresión”, escribió en la red social X la ministra de Educación, Élisabeth Borne, quien anunció la activación de una unidad de atención psicológica para los alumnos y el personal.

La vida de la profesora de Música, de 66 años, no corre peligro, indicaron las autoridades educativas locales, que precisaron que el atacante tenía una “situación de fragilidad escolar”. Los alumnos del curso en el que ocurrió la agresión fueron confinados, antes de ser trasladados a otro lugar del centro.