Deuda pública de Colombia marca nuevo récord histórico: en un año creció $169 billones y ya preocupa su sostenibilidad

El Ministerio de Hacienda confirmó que la deuda bruta del Gobierno Nacional Central (GNC) alcanzó un nuevo récord histórico entre septiembre de 2024 y septiembre de 2025.

De acuerdo con el reporte, la deuda aumentó $169 billones en solo 12 meses, el mayor salto anual desde 2002.

Desde septiembre de 2022, cuando comenzó el actual gobierno, el saldo total de deuda ha crecido en $317 billones, una cifra sin precedentes que ha encendido las alertas de economistas y centros de investigación fiscal.

El investigador Felipe Jiménez Ángel señaló que si bien el gobierno anterior dejó una deuda elevada, la administración del presidente Gustavo Petro ha mantenido un ritmo de endeudamiento muy alto y a tasas históricas.

“Es verdad que el gobierno Duque dejó una deuda muy alta. Pero también es verdad que el gobierno Petro ha seguido endeudándose a niveles nunca vistos y a tasas muy altas. No es cierto que el nivel de la deuda actual sea culpa del pasado”, afirmó Jiménez.

En la misma línea, el economista Mario Fernando Cruz fue más crítico: “Apenas en un mes, el Gobierno Nacional tomó $33 billones en deuda. ¡En un mes! Es la cifra más alta de la historia. Sin ningún motivo que lo justifique. Tal es el desgreño y desorden fiscal. ¿Para dónde se está yendo la plata?”.

El salto al que se refiere Cruz es el paso de la deuda colombiana de $1.105 billones en agosto de 2025 a $1.138 billones en septiembre de 2025. Para un aumento de $33 mil millones.