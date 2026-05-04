Antioquia retoma control de Savia Salud: en manos de Petro, las deudas de la EPS se dispararon 106%

A escasas semanas de ajustar tres años en poder del gobierno del presidente Gustavo Petro, Savia Salud está a las puertas de volver a las manos de la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín y Comfama. El pasado 24 de abril, el Tribunal Administrativo de Antioquia ordenó a la Superintendencia de Salud reunirse con la junta de accionistas de esa EPS, en un plazo de diez días hábiles, para realizar un empalme y devolver la entidad a sus socios originales mientras se resuelve una demanda de nulidad a su intervención. En contexto: Tribunal Administrativo de Antioquia suspendió intervención de Savia Salud Pese a que la decisión fue recibida con optimismo, la región recibirá una EPS que pasa por un punto de quiebre, luego de haber duplicado sus deudas y cuadruplicado sus gastos operacionales mientras estuvo en manos del gobierno central. En medio de ese panorama, la Gobernación y la Alcaldía también deberán volver a analizar qué tan viable sería revivir los planes de capitalización que buscaban sacar a flote a la entidad, de la que dependen más de 1,6 millones de antioqueños, en su gran mayoría del régimen subsidiado.

Lo que se sabe de la EPS

Si bien, a diferencia de otras entidades en poder de la Nación, los estados financieros de Savia Salud han seguido disponibles, el estado completo de la entidad es una incógnita tanto para el conglomerado público de Medellín como para el de Antioquia. Así lo han advertido múltiples concejales, diputados y el gobernador de Antioquia, quienes señalan que muchos de los temas sensibles de la operación de esa EPS se desconocen desde 2023. Desde la Asamblea de Antioquia y el Concejo de Medellín esa discusión ha sido especialmente sensible, dada la renuencia de muchos de los interventores que han pasado por la EPS a asistir a los debates de control político citados por esas corporaciones. Lea también: Grave alerta de la Personería de Medellín: 156 pacientes no han sido remitidos; 138 pertenecen a Savia Salud “Lo que no sabemos es cómo vamos a encontrar la entidad. Son casi tres años de intervención del gobierno Petro, al estilo usurpador de esta administración que por fortuna está terminando”, expresó por ejemplo el gobernador Andrés Julián Rendón el pasado 24 de abril. En materia contable, los dos indicadores que desde 2023 han generado mayor preocupación entre líderes del sector de la salud en el departamento e integrantes de la red hospitalaria son los pasivos y los gastos operacionales. En cuanto a los pasivos, los estados financieros previos a la intervención, con corte al 31 de enero de 2023, daban cuenta de que la entidad tenía compromisos por $799.435 millones, un valor que generaba nerviosismo entre las principales IPS de Medellín y Antioquia, que temían que ese monto se convirtiera en un gran hueco financiero en caso de que la EPS fuera liquidada.

Precisamente alegando esos riesgos financieros, sumado al comportamiento de varios indicadores Fénix establecidos durante un proceso de vigilancia especial, fue que el Gobierno Nacional justificó su toma de posesión de la entidad. Ahora bien, pasados casi tres años de la aplicación de una medida que debía reducir ostensiblemente esos pasivos, los estados financieros muestran que ese faltante pasó de $799.435 millones a $1.650.209 millones con corte al 31 de marzo de 2026, lo que equivale a más del doble; es decir, un crecimiento del 106%.