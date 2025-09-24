Esto es lo que deben las EPS intervenidas por el Gobierno a hospitales y clínicas

Los efectos de las intervenciones forzosas de la superintendencia del ramo a las entidades promotoras de salud (EPS) siguen mostrando preocupantes cifras. Uno de los hallazgos que mostró el más reciente estudio de cartera hospitalaria de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) es que el 53,3 % de la deuda total con las instituciones prestadoras de servicios (IPS) provienen de esas aseguradoras.
Le puede interesar: Gremio de hospitales y clínicas alerta que deuda con 227 IPS llegó a $24 billones.
En ese sentido, el análisis del gremio —que agrupa a 227 IPS y que lleva 27 años publicando ese documento— advierte que las 11 EPS intervenidas para administrar (ocho) y en vigilancia especial (tres) adeudan más de $12,8 billones de los $24 billones del total de la deuda. Es decir, el 53,3 %.
De igual manera, corresponde al 79,8 % de la deuda que tienen las EPS que están en operación y tienen una cartera en mora de $7,3 billones, que es el 85,6 % de la cartera en mora de las EPS activas.