Más deudas en salud: gremio alerta que a sector farmacéutico le deben $4,2 billones

La Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (Afidro) presentó la última actualización del informe sobre la situación financiera de ese sector en Colombia. Según esto, la cartera total (deudas) de las 30 compañías afiliadas a ese gremio alcanzó los $4,2 billones, de los cuales el 35,3 % corresponden a cartera vencida, en el segundo trimestre (abril–junio) de 2025.
En ese sentido, el documento advierte que las deudas vencidas ascienden a $1,49 billones, así como que la cartera castigada —aquella que se consideraba irrecuperable— pasó del 1,08 % en el primer trimestre al 2,95 % en el segundo trimestre del año y que la deuda con más de un año de mora pasó del 3,82 % al 4,93 % entre el primer y segundo trimestre.
Los gestores farmacéuticos concentran $2,73 billones de la cartera, lo que equivale al 64 % del total de la deuda, con un nivel de vencimiento que alcanza el 25,05 %.