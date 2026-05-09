Devastador: una mujer perdió su casa en Antioquia por “confiar” en el cartel de la insolvencia

Después de darle fin a su matrimonio, Nora* terminó en una encrucijada con su apartamento, producto de las múltiples deudas adquiridas durante su relación. Para salir de ellas –sin entender mucho del tema– acabó en manos de unos abogados que prometían arreglarle todos sus problemas mediante la declaratoria de insolvencia, un mecanismo legal para renegociar deudas. Sin embargo, el remedio salió peor que la enfermedad y terminó sin casa y sin poder prestar ni $1.000.
La situación se originó luego de que esta mujer, junto con su compañero sentimental, contrajeron entre 2012 y 2015 deudas que superaban los $897 millones con el banco Itaú, las cuales no pudieron ser pagadas e, incluso, ya habían llegado a instancias legales.
Dentro del patrimonio de esta mujer se encontraba la mitad de un apartamento en el municipio de Rionegro, situación que habría sido clave para una firma que, al parecer, se dedicaría a crear insolvencias con deudas falsas con el fin de defraudar a los bancos.
“A ella la contactaron sin que previamente se le hubiera puesto en conocimiento de la situación. Los contactos iniciales fueron hechos a través del esposo, a quien habrían convencido para realizar los servicios jurídicos mediante esta entidad”, dijeron familiares de Nora.
Uno de los argumentos con los que habrían aceptado la oferta de esta firma que prometió salvarlos de las deudas es que se encargarían no solo de pagar todas sus acreencias, sino que también les darían un dinero adicional, teniendo en cuenta que la casa sería incluida en el proceso.
“La promesa es que le creaban algunas deudas, las cuales no tenía que pagar, porque serían directamente con ellos. La idea era que existieran esas deudas para que la casa no quedara en manos del banco, sino de estos abogados, quienes después les darían la plata”, señalaron los parientes de la mujer.
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El proceso de “insolvencia” comenzó el 20 de enero del año pasado, y cinco días antes ya le habían creado las deudas para que fueran integradas al proceso y que todo quedara en manos de la firma de abogados que lideraba el proceso.