Devolución del IVA: estos son los subgrupos del Sisbén que pueden recibir el subsidio

Los hogares colombianos en condición de pobreza extrema y pobreza moderada pueden acceder a la Devolución del IVA, un programa del Departamento para la Prosperidad Social (DPS) que busca compensar parte del impacto que tiene el impuesto al valor agregado en la economía de las familias con menores ingresos. La ayuda hace parte de las transferencias monetarias del Gobierno nacional y está dirigida a hogares seleccionados mediante criterios de focalización socioeconómica. Según la información suministrada sobre el programa, más de 800.000 hogares pueden beneficiarse en cada ciclo de entrega. Sin embargo, estar registrado en el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) no significa que una persona reciba automáticamente el subsidio. Prosperidad Social debe verificar las condiciones de los hogares y determinar cuáles cumplen los criterios establecidos para cada ciclo. Le puede interesar: ¿Tiene un pago pendiente? Prosperidad Social alerta por giros sin cobrar de Renta Ciudadana e IVA

¿Cuáles son los grupos del Sisbén que pueden recibir la Devolución del IVA?

La focalización del programa contempla hogares de los grupos A y B del Sisbén IV, correspondientes a población en pobreza extrema y pobreza moderada, respectivamente. Estos son los subgrupos señalados entre los potenciales beneficiarios: Grupo A, de A1 a A5: corresponde a hogares clasificados en pobreza extrema. Esta población tiene prioridad dentro de los criterios de focalización por sus condiciones de vulnerabilidad socioeconómica. También se contempla a hogares indígenas, de acuerdo con los criterios del programa. Grupo B, de B1 a B4: incluye hogares en condición de pobreza moderada que pueden ser seleccionados para recibir la transferencia, según los criterios de priorización y la disponibilidad de cupos. Por su parte, los hogares clasificados en los grupos C y D no están incluidos entre las categorías señaladas en estos criterios de focalización. La selección también depende de los cruces de información que realiza Prosperidad Social para identificar a las familias que cumplen los requisitos. Por ello, pertenecer a uno de los subgrupos mencionados no garantiza que el hogar sea incluido en un ciclo de pago. Lea más: Prosperidad Social mantendrá pagos a damnificados del terremoto: estos son los 4 subsidios cobijados

¿Cómo consultar si es beneficiario de la Devolución del IVA?

Las personas interesadas en saber si fueron seleccionadas pueden consultar los canales oficiales de Prosperidad Social y verificar la información correspondiente a su hogar. Para hacerlo, se recomienda seguir estos pasos: Ingresar al portal oficial de Prosperidad Social: https://prosperidadsocial.gov.co/. Buscar la sección de la Devolución del IVA y las opciones habilitadas para consultar el estado de los beneficiarios. Revisar si el hogar aparece como beneficiario del ciclo correspondiente y verificar las instrucciones para recibir el dinero. Si tiene dudas sobre su clasificación o el estado de la transferencia, acudir a la alcaldía municipal o consultar directamente con Prosperidad Social. La entidad puede entregar los recursos mediante transferencia bancaria o giro, de acuerdo con el mecanismo asignado a cada beneficiario. Entre los operadores mencionados para reclamar giros se encuentran SuRed y SuperGIROS; antes de desplazarse, es importante verificar el canal, el punto de pago y las instrucciones correspondientes al ciclo. Conozca también: Renta Ciudadana: Gobierno inicia cuarto giro de 2026 por $346.342 millones, ¿quiénes reciben el pago?

La recomendación es consultar únicamente fuentes oficiales para confirmar la asignación del beneficio, las fechas de pago y el procedimiento de cobro. La clasificación del Sisbén permite identificar a la población potencialmente beneficiaria, pero la entrega depende de la selección que realice Prosperidad Social. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: