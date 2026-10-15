Devolución del IVA: estos son los subgrupos del Sisbén que pueden recibir el subsidio

Los hogares colombianos en condición de pobreza extrema y pobreza moderada pueden acceder a la Devolución del IVA, un programa del Departamento para la Prosperidad Social (DPS) que busca compensar parte del impacto que tiene el impuesto al valor agregado en la economía de las familias con menores ingresos.
La ayuda hace parte de las transferencias monetarias del Gobierno nacional y está dirigida a hogares seleccionados mediante criterios de focalización socioeconómica. Según la información suministrada sobre el programa, más de 800.000 hogares pueden beneficiarse en cada ciclo de entrega.
Sin embargo, estar registrado en el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) no significa que una persona reciba automáticamente el subsidio. Prosperidad Social debe verificar las condiciones de los hogares y determinar cuáles cumplen los criterios establecidos para cada ciclo.
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