Estados Unidos compró flota propia de aviones para deportar inmigrantes, según The Washington Post

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) firmó un contrato cercano a los 140 millones de dólares para adquirir seis aviones Boeing 737 que serán usados en operaciones de deportación de inmigrantes, informó The Washington Post.
Conozca: Sabrina Carpenter se fue contra la Casa Blanca por usar su música en un video sobre arrestos de ICE: “Es malvado y repugnante”
El diario, que tuvo acceso a documentos y habló con dos fuentes familiarizadas con la transacción, señaló que la compra forma parte del plan del gobierno de Donald Trump para ampliar su capacidad de detención y expulsión desde que regresó a la Casa Blanca en enero.