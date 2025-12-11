Estados Unidos compró flota propia de aviones para deportar inmigrantes, según The Washington Post

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) firmó un contrato cercano a los 140 millones de dólares para adquirir seis aviones Boeing 737 que serán usados en operaciones de deportación de inmigrantes, informó The Washington Post. Conozca: Sabrina Carpenter se fue contra la Casa Blanca por usar su música en un video sobre arrestos de ICE: “Es malvado y repugnante” El diario, que tuvo acceso a documentos y habló con dos fuentes familiarizadas con la transacción, señaló que la compra forma parte del plan del gobierno de Donald Trump para ampliar su capacidad de detención y expulsión desde que regresó a la Casa Blanca en enero.

Con esta adquisición, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) contará por primera vez con una flota propia, después de décadas dependiendo de vuelos chárter operados por compañías privadas a través de ICE Air Operations. De acuerdo con las fuentes citadas por el Post, el dinero proviene de los recursos aprobados por el Congreso dentro de la mega reforma tributaria republicana, que destinó 170.000 millones de dólares para fortalecer la agenda fronteriza del presidente durante cuatro años.

La decisión llega en medio del objetivo declarado por Trump de ejecutar un millón de deportaciones. El zar de la frontera, Tom Homan, ha dicho que ya se han llevado a cabo más de 579.000 remociones, mientras que ICE mantiene detenidos a cerca de 66.000 inmigrantes, una cifra récord. Consultada por el medio estadounidense, la vocera del DHS, Tricia McLaughlin, afirmó que la nueva flota permitirá “operar de forma más efectiva”, con rutas más eficientes.

Patricia - Tricia - McLaughlin vocera del Department of Homeland Security (DHS). FOTO: Mikaela McGee.