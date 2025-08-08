Día del Coworking: así crece el mercado de espacios compartidos de trabajo en Colombia

Este sábado, 9 de agosto, se celebra el Día Internacional del Coworking, una fecha que llega en un momento cumbre para el panorama laboral en Colombia, pues cada vez más profesionales y empresas están optando por espacios de trabajo compartido como una respuesta práctica y flexible a los cambios que trajo la pandemia. Y es que el trabajo híbrido y la necesidad de adaptarse a una nueva forma de hacer empresa lo han incentivado. Por ende, lo que antes parecía una solución temporal, hoy día es un modelo sostenible y atractivo para quienes buscan equilibrio entre productividad, bienestar y ahorro.
De hecho, un estudio reciente de WeWork y Michael Page respalda esta transformación: aunque el 48 % de los trabajadores ya volvió de forma presencial a la oficina, el 54 % prefiere mantener una dinámica híbrida, combinando lo mejor del trabajo remoto y presencial. En ese contexto, los espacios de coworking son aliados estratégicos, para startups y grandes compañías que buscan modelos más ágiles.
