Día, hora y estadio para el duelo Águilas Doradas-DIM, aplazado de la fecha 11 de la Liga

El duelo entre Águilas Doradas y DIM, correspondiente a la fecha 11 de la Liga Betplay-2, fue aplazado por falta de garantías de seguridad por un problema estructural de la tribuna occidental que presenta el estadio Alberto Grisales. En ese momento, las autoridades locales de Rionegro y los voceros de Águilas mencionaron que “el aplazamiento se da debido a que la administración municipal de Rionegro y en especial el alcalde Jorge Humberto Rivas Urrea decidió priorizar por seguridad de los aficionados la intervención de la cubierta del estadio Alberto Grisales”.

Debido a que las obras siguen pendientes de su finalización, la Dimayor confirmó que el compromiso entre los dorados y los dirigidos por Alejandro Restrepo cambia de sede, ya que se realizará el próximo miércoles, 8 de octubre, en el Polideportivo Sur de Envigado. El compromiso fue programado para las 3:30 de la tarde; mientras que el duelo entre Santa Fe y DIM, por la fecha 14, que se disputará durante el fin de semana, fue aplazado.