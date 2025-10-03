Día, hora y estadio para el duelo Águilas Doradas-DIM, aplazado de la fecha 11 de la Liga

El duelo entre Águilas Doradas y DIM, correspondiente a la fecha 11 de la Liga Betplay-2, fue aplazado por falta de garantías de seguridad por un problema estructural de la tribuna occidental que presenta el estadio Alberto Grisales.
En ese momento, las autoridades locales de Rionegro y los voceros de Águilas mencionaron que “el aplazamiento se da debido a que la administración municipal de Rionegro y en especial el alcalde Jorge Humberto Rivas Urrea decidió priorizar por seguridad de los aficionados la intervención de la cubierta del estadio Alberto Grisales”.