Estos son los trabajos que pasaron al olvido en Colombia, ¿cuáles recuerda?

El afianzamiento de la era del internet ha provocado que el talento joven se vuelva hacia lo digital y se interese más por asumir nuevos roles no en el campo abierto al sol y al agua, sino en la creatividad, el marketing digital y el desarrollo web, y trabajar desde cualquier lugar del mundo.

La canción romántica Una noche más de Joan Sebastian, tiene una expresión que la actual generación tampoco comprende. En algún momento de la canción, el intérprete dice: “Aquí está mi teléfono, me llamas por cobrar ”. La figura del pago revertido era crucial para alguien que estando lejos de casa necesitaba llamar a la familia. Consistía en que en la central, o a través de una operadora del servicio de larga distancia, la persona pedía que la comunicaran con determinado número, pero advertía que sería quien recibía la llamada el que la iba a pagar, porque quien pedía el servicio, muy seguramente esta ilíquido. Muchas urgencias y muchas reconciliaciones se quedaron a mitad de camino, porque más de uno no aceptó hacer efectivo ese pago.

El último ascensorista que recuerdo, tal vez lo vi en el Palacio de Justicia de Medellín. Hace tiempo no voy a ese edificio y no sabría decir si ese cargo se mantiene. Este oficio fue muy popular en la época en que los ascensores se gestionaban manualmente, pero prácticamente se extinguió con la aparición de los ascensores automáticos. Sube y baja, la película mexicana de Cantinflas, de finales de los años 50, da muestras de las capacidades de quienes se dedicaban a esto. Amigos que viajan con más frecuencia que yo, me comentan que quedan lugares donde se pueden encontrar ascensoristas, como por ejemplo en edificios históricos, hoteles de lujo o en edificios de oficinas de alto perfil, donde los ascensoristas pueden ayudar a los visitantes y empleados. Además de llevar a su destino a los usuarios, el ascensorista era responsable del aseo y del buen estado de la máquina, y su vida seguramente era una constante de arriba y abajo.