“Un pacto criminal disfrazado de negociación de paz”: Duros cuestionamientos a acuerdo de Petro con el Clan del Golfo

En medio de una política de Paz Total desprestigiada y que agoniza con cada ataque perpetrado por quienes alguna vez se sentaron a dialogar con el Gobierno, solo una negociación parece avanzar: la que los delegados de Gustavo Petro sostienen con el Clan del Golfo; sin embargo, su premura genera resistencia en diferentes sectores pues no expone acciones reales para que la organización deje de delinquir.
Lea aquí: Así crece el Clan del Golfo y otros ilegales en medio de la “paz total”
El espacio sociojurídico entre el Gobierno y el grupo que también se hace llamar Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) acordó la semana pasada en Doha, Catar –donde se lleva a cabo la negociación–, un marco de entendimiento que incluye tres zonas de ubicación temporal de combatientes de esa estructura delincuencial dedicada al narcotráfico, la extorsión, el secuestro y la minería ilegal.
Durante la segunda sesión se pactó la ubicación de dichas zonas los municipios chocoanos de Unguía y Belén de Bajirá, y en Tierralta (Córdoba), que empezarían a funcionar el primero de marzo de 2026, siete días antes de las elecciones al Congreso y las consultas interpartidistas para elegir candidatos presidenciales.