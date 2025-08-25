Los detalles detrás de la negociación con alias Calarcá pese a atentados terroristas de las disidencias

Desde el pasado viernes 22 de agosto, el Gobierno Nacional retomó los diálogos de paz con las disidencias de las Farc, al mando de alias Calarcá, aun en medio de los atentados que se han presentado en el país. La Presidencia insiste en su política de “paz total” en el último año de administración.
Según lo reportado en redes sociales por la Coordinadora del Suroriente Colombiano para los Procesos Agrarios, Ambientales y Sociales (Coscopaas), desde el jueves 21 de agosto empezaron a llegar a los llanos del Yari (entre el Meta y Caquetá) líderes y lideresas de las diferentes delegaciones que participaron en el reinicio de la mesa de negociación.