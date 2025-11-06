¿Se echó para atrás? Dian dice que no existe embargo sobre las cuentas de Reficar

La Dian confirmó que no hay un proceso de embargo a las cuentas de la Refinería de Cartagena, Reficar, aunque sí reconoció la existencia de un proceso de cobro en curso por concepto del IVA que adeuda la compañía desde 2022.
Recientemente, se conoció que Reficar dejaría de operar dentro de 15 días ante esta situación fiscal, en la que se habla de una deuda pendiente por $1,5 billones.
