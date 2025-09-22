¡Atención morosos! La Dian anunció gran jornada de atención con facilidades de pagos para evitar embargos

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) anunció una jornada masiva de atención personalizada para contribuyentes en mora, que se llevará a cabo el miércoles 24 de septiembre de 2025 en todas las direcciones seccionales del país.

La atención será sin cita previa, en horario de 8:00 a. m. a 12:00 m. y de 2:00 a 4:40 p. m.

La actividad hace parte de la estrategia “Al día con la Dian, le cumplo al país”, y busca que los ciudadanos puedan regularizar su situación tributaria y eviten medidas como embargos, procesos judiciales y acciones de cobro.

Estas acciones se desarrollan entre el 8 y el 30 de septiembre, con el objetivo de mejorar el recaudo nacional y ofrecer soluciones a los contribuyentes en mora.