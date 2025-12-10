x

¡Pilas! Dian va por más de 57.000 morosos: esta es la última opción para evitar embargos

La Dian realizará este 11 de diciembre la última feria nacional ‘Pagar sí paga’, una jornada que ofrecerá atención personalizada para que más los morosos normalicen sus deudas y eviten procesos de embargo.

    Aunque la Dian priorizó las obligaciones con mora inferior a 360 días, la entidad aclaró que también habrá atención para quienes superen ese plazo.
Alejandra Zapata Quinchía
Alejandra Zapata Quinchía

Economía

hace 35 minutos
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) anunció que este 11 de diciembre llevará a cabo la última Feria Nacional de Servicios ‘Pagar sí paga’ de 2025, una jornada diseñada para ofrecer soluciones rápidas y acompañamiento a los 57.305 contribuyentes morosos que hoy acumulan deudas por $5,7 billones.

El objetivo es que las personas con obligaciones pendientes puedan ponerse al día antes de que sus procesos avancen hacia embargos, remates u otras medidas de cobro, especialmente en impuestos como IVA, retención en la fuente, consumo y renta.

¿Quiénes pueden asistir y qué trámites ofrece la feria?

Durante la jornada, los ciudadanos recibirán atención personalizada para revisar su estado de cuenta, resolver inconsistencias, conocer facilidades de pago y acceder a otros servicios vinculados a la gestión de cobro.

Aunque la Dian priorizó las obligaciones con mora inferior a 360 días, la entidad aclaró que también habrá atención para quienes superen ese plazo.

La alta demanda llevó a una segunda edición

La decisión de realizar una segunda feria antes de finalizar el año responde a la gran participación registrada el pasado 26 de noviembre, cuando más de 8.500 contribuyentes acudieron a regularizar su situación tributaria.

Según la Dian, este espacio busca ofrecer claridad, orientación y soluciones integrales en un solo lugar, facilitando que los ciudadanos eviten sanciones adicionales.

¿Dónde será la jornada y en qué horarios?

En Bogotá, la feria se realizará de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. en dos puntos:

Escuela de Impuestos y Aduanas – Avenida El Dorado #75-60

Dirección Seccional de Impuestos – Carrera 6 #15-32

En el resto del país, la atención estará disponible en las 34 direcciones seccionales de Impuestos con competencia para el cobro, donde los equipos de la Dian acompañarán a los contribuyentes durante todo el proceso.

