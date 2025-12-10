¡Pilas! Dian va por más de 57.000 morosos: esta es la última opción para evitar embargos

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) anunció que este 11 de diciembre llevará a cabo la última Feria Nacional de Servicios ‘Pagar sí paga’ de 2025, una jornada diseñada para ofrecer soluciones rápidas y acompañamiento a los 57.305 contribuyentes morosos que hoy acumulan deudas por $5,7 billones. El objetivo es que las personas con obligaciones pendientes puedan ponerse al día antes de que sus procesos avancen hacia embargos, remates u otras medidas de cobro, especialmente en impuestos como IVA, retención en la fuente, consumo y renta. Puede leer: Dian visitará más de 14.000 locales y establecimientos comerciales durante el Black Friday: esta sería la razón

¿Quiénes pueden asistir y qué trámites ofrece la feria?

Durante la jornada, los ciudadanos recibirán atención personalizada para revisar su estado de cuenta, resolver inconsistencias, conocer facilidades de pago y acceder a otros servicios vinculados a la gestión de cobro. Aunque la Dian priorizó las obligaciones con mora inferior a 360 días, la entidad aclaró que también habrá atención para quienes superen ese plazo. Puede leer: Recaudo tributario subió 11,28% a octubre, pero aún está lejos de la meta del Gobierno

La alta demanda llevó a una segunda edición

La decisión de realizar una segunda feria antes de finalizar el año responde a la gran participación registrada el pasado 26 de noviembre, cuando más de 8.500 contribuyentes acudieron a regularizar su situación tributaria. Según la Dian, este espacio busca ofrecer claridad, orientación y soluciones integrales en un solo lugar, facilitando que los ciudadanos eviten sanciones adicionales. Vea aquí: Recaudo de impuestos en 2025 se quedaría corto frente a meta de la Dian, $8,3 billones menos de lo esperado: Carf

¿Dónde será la jornada y en qué horarios?