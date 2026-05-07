Dian aclara que tarjetas de crédito de morosos no pueden ser embargadas

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) aclaró que las tarjetas de crédito no son objeto de embargo dentro de los procesos de cobro por deudas tributarias, tras publicaciones en algunos medios de comunicación sobre supuestas medidas de este tipo contra contribuyentes.
La entidad explicó que los procedimientos de cobro únicamente aplican sobre obligaciones tributarias en mora, que sean exigibles y previamente determinadas, de acuerdo con lo establecido en el Estatuto Tributario y bajo el cumplimiento del debido proceso.
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Según indicó la autoridad tributaria, las actuaciones de cobro no son automáticas ni masivas y deben surtir una serie de etapas administrativas y legales antes de que se adopten medidas cautelares contra un deudor.