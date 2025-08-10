x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

“Dian, UIAF y Aduanas bajaron los tacos: ese es el verdadero pacto” Juan Daniel Oviedo

Luz María Sierra
Luz María Sierra
hace 1 hora
El precandidato presidencial Juan Daniel Oviedo expone sus propuestas, críticas y retos en la carrera hacia 2026

En una entrevista exclusiva, el exdirector del DANE y actual precandidato presidencial, Juan Daniel Oviedo, aborda su campaña independiente, el desafío de recolectar más de 600 mil firmas y su visión de “gobernar con lo que hay”. Habla sobre la situación económica, la seguridad, el papel de las estadísticas oficiales y la necesidad de un Estado eficiente y cercano a la ciudadanía. Con una mirada crítica al gobierno actual y a la manipulación de datos, Oviedo plantea un modelo de desarrollo basado en disciplina, trabajo en equipo y capacidad de escucha, mientras recorre el país en transporte terrestre para conectar directamente con la gente.

