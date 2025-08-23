“Turismo dejará cifra récord de US$11.300 millones este año para Colombia”: ministra de Comercio

A poco más de tres meses de su designación, Diana Marcela Morales, ministra de Comercio, Industria y Turismo habló con EL COLOMBIANO sobre el desempeño de estos tres sectores, claves para la economía del país. Entre otras cosas, mencionó que Colombia ya firmó un acuerdo de confidencialidad para negociar el arancel de 10% impuesto por Estados Unidos, se refirió a la polémica zona binacional con Venezuela y anticipó que este año también habrá cifras récord para el turismo, con 7 millones de viajeros no residentes y US$11.300 millones en divisas. Puede leer: Colombia aplaza hasta 2026 norma de la ONU para importación de carros y evita choque comercial con EE. UU.

Si bien Colombia quedó relativamente bien parado con el arancel de 10% de EE.UU., ¿qué avances hay en las negociaciones para que EE.UU. lo retire?

“Hoy Colombia ha mantenido los beneficios arancelarios del 10% gracias a las gestiones de esta administración, que trazó una ruta técnica con nuestros pares comerciales en Estados Unidos. Adicionalmente, bajo esta administración se iniciaron los diálogos técnicos con Estados Unidos y, de manera paralela, se instalaron mesas de trabajo con los exportadores. Como parte de este proceso, se firmó un acuerdo de confidencialidad entre el Gobierno de Colombia y el Gobierno de Estados Unidos, un paso fundamental para continuar las negociaciones. Este acuerdo constituye una manifestación formal de la voluntad de Gobierno del Presidente Petro de construir consensos, y reafirma la expectativa de Colombia de que se respeten los compromisos inicialmente pactados en el Acuerdo de Comercio”.

¿En qué está dispuesto a ceder Colombia, y, además, qué puntos pondrá sobre la mesa en esta negociación por el arancel de 10% con EE.UU.?

“Estados Unidos tiene una preocupación alrededor de lo que denomina barreras no arancelarias, es decir, obstáculos regulatorios que tienen el potencial de afectar el comercio. Colombia está dispuesta a revisar esos temas, pero quiero subrayar algo, somos de los países con menos barreras de la región y hemos venido reduciéndolas de manera sostenida. Pasamos de 18 en 2022 a 9 en 2023 y a solo 6 en 2024. Eso demuestra nuestra voluntad de mantener un comercio fluido con nuestro principal socio comercial. Nuestro objetivo es claro: cumplir con las reglas del Acuerdo de Promoción Comercial, atender las inquietudes de Estados Unidos, presentar nuestras inquietudes y al mismo tiempo, mostrar los beneficios que tiene para ellos contar con una balanza comercial superavitaria con Colombia”. Entérese: ¿Qué tan importante es el Amazonas para la economía colombiana? Claves del pulso territorial con Perú

Ahora, hablando de China, ¿qué pasos ha dado el Gobierno en esa intención de unirse potencialmente a la Franja y la Ruta?

“En el marco de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, hemos dado pasos concretos para fortalecer la cooperación con China en inversión, comercio e infraestructura. Estamos priorizando proyectos que fortalecen la reindustrialización y la movilidad sostenible que son apuestas estratégicas del gobierno del presidente Petro. Por ejemplo, trabajamos con empresas del sector automotor para promover el ensamblaje de vehículos eléctricos y de nuevas tecnologías con el fin de seguir afianzando la transición energética en nuestro país. En materia de comercio, trabajamos para abrir el mercado chino a productos agrícolas como la uchuva, el arándano y la lima ácida, al igual que a productos pecuarios como la carne porcina, aviar y el camarón de cultivo”.

Ha causado polémica el proyecto para crear una zona binacional con Venezuela. En lo que compete a su cartera, ¿tiene esa iniciativa algo de valor agregado para el comercio, la industria y el turismo colombiano? Venezuela ahora mismo es un mercado muy reducido y complejo para hacer negocios.

“Con la implementación de la zona económica especial buscamos potencializar los sectores productivos tradicionales de las zonas de frontera en cada país para posteriormente generar encadenamientos que generen valor agregado y complementariedades para beneficiar las industrias y el sector turístico, con miras a consolidar un comercio justo y equilibrado en pro del desarrollo económico y social de la población fronteriza, aprovechando los instrumentos y mecanismos regulatorios internos de cada país. Vea también: ¿Colombia la sacó barata con los nuevos aranceles de Trump? Sectores que ganan y pierden Es de resaltar que Venezuela siempre ha sido un mercado natural para Colombia. Desde el restablecimiento de las relaciones tenemos un comercio bilateral fluido y con tendencia creciente a favor de nuestros sectores productivos. Durante 2022 el comercio total llegó a los US$728 millones, en 2023 se registró un comercio total de US$791 millones y en 2024 llegó a los US$1.124 millones. Para el 2024, específicamente, las exportaciones llegaron a los US$1.004 millones y las importaciones registraron US$121 millones”.

A nivel de industria, los últimos años han sido particularmente negativos en términos de producción. ¿En qué quedó el proyecto de reindustrialización?

“El proceso de reindustrialización en Colombia se desarrolla a partir del lineamiento contenido en el CONPES 4129 expedido en 2023. Allí se estableció la Política Nacional de Reindustrialización que contiene acciones concretas en electromovilidad, productividad, economía circular, financiamiento y fortalecimiento de clústeres productivos. Aunque los avances son graduales y presentan resultados diferenciados según sectores. En términos de datos, la producción industrial creció un 1,3% en junio de 2025 respecto al año anterior, impulsada principalmente por la industria manufacturera. Por otro lado, la explotación minera presentó una disminución del 3,6%, en línea con la apuesta gubernamental de reducir actividades que afectan negativamente el medio ambiente y avanzar hacia una matriz productiva más sostenible, tal como lo plantea el Plan Nacional de Desarrollo. Esto muestra que nuestra visión institucional está clara: transformar y diversificar nuestro sector industrial con base en la sostenibilidad y la innovación tecnológica”.

En cuanto al turismo, vemos que es uno de los sectores de mejor comportamiento. ¿Esperan récord de turistas este año?

“Sí, esta es una de las principales apuestas del Gobierno y lo estamos logrando, para este año y de acuerdo con el comportamiento y flujos de pasajeros en vuelos internacionales, esperamos lograr más de 7 millones de visitantes no residentes, superando ampliamente la meta que nos habíamos trazado al inicio del gobierno de 6,5 millones para 2025. Lo anterior debido a que hemos podido notar que este año viene reflejando un leve crecimiento respecto a los resultados alcanzados en 2024. Lo que nos lleva a ser muy optimistas de cara al cierre del 2025”.

¿Cuántas divisas podría dejar el turismo este año a Colombia? Recientemente vimos que ha superado cifras del carbón o el café.