Diana Peñuela tras conquistar la Vuelta a Colombia: “Esto no es de edad sino de disciplina”

Sin embargo, con cada potente pedalazo y una excepcional lectura de carrera, la manizalita ha demostrado que la edad es solo un número. Su más reciente hazaña la acaba de lograr en la décima edición de la Vuelta a Colombia Femenina, que concluyó el pasado domingo en Pereira. Allí no solo se coronó campeona, sino que, tras imponerse en cuatro fracciones, elevó su récord de victorias de etapa en la historia de la carrera a once.

Cuando Diana Carolina Peñuela se unió al Team Sistecrédito a principios de 2025 , su declaración fue clara: no solo llegaba para compartir su vasta experiencia con las nuevas promesas del ciclismo nacional, también para seguir sumando victorias a su brillante palmarés. Este último propósito, expresado con convicción, no pasó desapercibido, dado que Diana tiene 38 años (cumplirá 39 el 8 de septiembre).

“No he perdido el hambre de ganar, quiero seguir figurando, mi preparación está enfocada en eso antes de jubilarme”, confiesa Peñuela. “Pero sí me gusta combinar esa ambición con la función de guiar a las más pequeñas porque también deseo que consigan cosas importantes”.

Para Diana, contribuir al crecimiento del ciclismo colombiano es otra de sus grandes satisfacciones. “Seguir compitiendo en buena forma y demostrar que esto no es de edad, sino de disciplina, proceso y paciencia, es lo que realmente me llena. Estos son resultados que me propongo, para los que entreno fuerte, y llevarlos a la realidad, como lo acabamos de lograr, tiene muchos detalles detrás. No es solo talento: es trabajo constante”, añade la corredora, agradeciendo a su entrenador Gabriel Jaime y a Álvaro Villegas Londoño, presidente de Sistecrédito.

“Lo que sigue es seguir dejando en alto al equipo y su gran ejemplo que están dando a nivel nacional”, concluye Peñuela, una deportista que sigue marcando la pauta en el ciclismo colombiano.