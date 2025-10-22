A sembrar más: para 2050, Medellín tendrá más de 60 días de “calor intenso” al año, según el Banco Mundial

La chapa de la “eterna primavera” está cada vez más cerca de extinguirse. Medellín (y otras grandes urbes latinoamericanas) que hace décadas mantenía un clima benévolo, se encamina hacia un futuro de calor acuciante. Según el informe Inhabitable: Enfrentando el Calor Urbano Extremo en América Latina y el Caribe, presentado esta semana en la ciudad por el Banco Mundial, las proyecciones indican que los días con temperaturas máximas extremas se multiplicarán antes de mediados de siglo.
El Banco Mundial eligió a Medellín como sede para el lanzamiento regional de su informe, pues ha destacado a la capital antioqueña como un “laboratorio vivo de innovación urbana” y un ejemplo de soluciones efectivas frente al calentamiento urbano. Sin embargo, el reporte trae consigo la advertencia de que el calentamiento urbano extremo ya no es una preocupación lejana, ni siquiera para Medellín, sino una crisis actual que expone a las ciudades a temperaturas cada vez más altas, con graves efectos en la salud, la productividad y la calidad de vida de sus habitantes.