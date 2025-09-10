Dibu Martínez criticó al árbitro colombiano Wilmar Roldán tras la derrota de Argentina 1-0 ante Ecuador: “No sé lo que cobró”

Las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de 2026 ya concluyeron, dejando a Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay, Brasil y Paraguay con el pase directo a la cita más importante del fútbol de selecciones que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá.
Mientras Bolivia se prepara para el repechaje, Venezuela, Perú y Chile se quedaron por fuera. Sin embargo, en un desenlace ya definido, un encuentro sin mayor trascendencia en la tabla se convirtió en el epicentro de una nueva polémica mediática.
El partido entre la Selección de Ecuador y Argentina, donde el árbitro colombiano Wilmar Roldán fue el juez central, se convirtió en el protagonista de una controversia, por las decisiones que tomó en el campo durante el partido, según expresaron los jugadores de la ‘Albiceleste’.