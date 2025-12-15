Diciembre pone a prueba la caja de las empresas y define la estabilidad de las MiPymes en 2026

En un año marcado por costos crecientes, márgenes estrechos y ciclos de pago cada vez más largos, diciembre se consolida como el mes de mayor presión financiera para las empresas colombianas.
El desempeño de la caja en este periodo será determinante para la estabilidad con la que los negocios enfrenten el primer trimestre de 2026.
El desafío es especialmente complejo para las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes), que operan con menor respaldo financiero y una alta dependencia del flujo de caja diario.