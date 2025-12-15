Diciembre pone a prueba la caja de las empresas y define la estabilidad de las MiPymes en 2026

En un año marcado por costos crecientes, márgenes estrechos y ciclos de pago cada vez más largos, diciembre se consolida como el mes de mayor presión financiera para las empresas colombianas. El desempeño de la caja en este periodo será determinante para la estabilidad con la que los negocios enfrenten el primer trimestre de 2026. El desafío es especialmente complejo para las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes), que operan con menor respaldo financiero y una alta dependencia del flujo de caja diario.

Inflación alta y crédito costoso complican el panorama

La inflación anual del 5,51 %, registrada en octubre por el Dane, elevó los costos de insumos, logística, servicios y energía, reduciendo aún más los márgenes empresariales. A esto se suma un entorno crediticio restrictivo: en noviembre y diciembre de 2025, el Banco de la República mantuvo su tasa de interés de política monetaria en 9,25 %, un nivel que sigue presionando los costos de financiación. Entérese: ¿No le han pagado la prima de diciembre? Esta es la fecha límite que tienen las empresas Este contexto limita el acceso a crédito y reduce la capacidad de maniobra financiera de las empresas, particularmente de las MiPymes.

Más gastos en diciembre y pagos que llegan tarde

A las condiciones macroeconómicas se agregan factores propios de la temporada. Sectores como comercio, logística y manufactura suelen recibir buena parte de sus pagos después de diciembre, lo que profundiza el descalce entre producción, ventas y recaudo. Además, el último mes del año coincide con uno de los picos más altos de obligaciones: pago de primas, incremento de inventarios, ajustes con proveedores, gastos administrativos, cierres contables y preparación de reportes fiscales que se extienden entre enero y mayo. Consulte: Laureles, Loma de los Bernal y Castropol son los barrios más buscados para vivir en Medellín Aunque diciembre suele traer mayores ventas, también exige una inversión anticipada de capital antes de ver el retorno. El resultado es una menor liquidez disponible en un momento de alta demanda de recursos. “2025 ha sido un año de márgenes más ajustados y ciclos de pago más largos. En diciembre esta realidad se amplifica: es cuando más dinero sale y, paradójicamente, cuando más se retrasan algunos ingresos”, afirma Nicolás Villa, CEO y cofundador de Platam. Según el ejecutivo, “la liquidez inmediata dejó de ser operativa y se volvió totalmente estratégica”. Adicional, el sector financiero ha reportado un aumento en los atrasos de pago entre empresas durante el segundo semestre del año, especialmente en facturas que superan los 60 y 90 días en varias industrias. Para las MiPymes, esta tendencia genera un efecto dominó: retrasos internos, renegociación de plazos y mayor tensión financiera al comenzar 2026. “La salud financiera del Q1 de 2026 se juega en diciembre: las empresas que entren con liquidez limitada enfrentarán mayores riesgos operativos y menos capacidad de reacción”, advierte Villa.

Liquidez flexible, una respuesta que gana terreno