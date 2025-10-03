Sean ‘Diddy’ Combs fue condenado a 4 años y 2 meses de prisión por cargos relacionados con prostitución

Este viernes, el juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Arun Subramanian, dio a conocer la condena del artista conocido como ‘Diddy’ o “Puff Daddy”. Este deberá pagar 50 meses de prisión (un poco más de 4 años), una multa de 500.000 dólares (que equivalen a casi 2.000 millones de pesos colombianos) y cinco años adicionales de libertad supervisada. En julio, Combs fue declarado culpable por dos cargos relacionados con transporte para ejercer la prostitución, e inocente de tráfico sexual y conspiración para extorsionar. La fiscalía estaba pidiendo 11 años de cárcel. Puede leer: Cadáver descompuesto hallado en el Tesla de reconocido rapero estadounidense pertenece a una joven de 15 años La audiencia de sentencia comenzó este viernes en el tribunal de Nueva York donde, en su presencia y ante una gran multitud, fue condenado. La familia de Combs estuvo presente.

Los ruegos de ‘Diddy’

Al dirigirse al tribunal antes de que el juez dictara la sentencia, Combs dijo que estaba “verdaderamente arrepentido” por sus acciones y pidió al juez “otra oportunidad”. “Le pido a su señoría misericordia”, dijo. “Le ruego a su señoría misericordia”, pero además había enviado una carta al juez el jueves, antes de conocer su sentencia, en la que el exrapero y empresario de 55 años pidió perdón y “misericordia” y dijo estar “destrozado” por lo que hizo tras “perderse en las drogas y los excesos”. El fiscal Christy Slavik reiteró que una sentencia severa estaba justificada dado el número de víctimas, la gravedad de sus padecimientos y que sus delitos se hayan extendido por 15 años. Puede leer: Fiscal en Nueva York pide más de 11 años de cárcel para Sean ‘Diddy’ Combs por trata de personas Pero la abogada de Combs, Nicole Westmoreland, reclamó al juez una sentencia de 14 meses, que en realidad sería tiempo cumplido, ya que el rapero lleva más de un año encarcelado en Brooklyn. Entre sollozos, Westmoreland calificó a Combs como una “inspiración” para la comunidad negra y un defensor de la justicia social. “Es solo un ser humano. Ha cometido errores”, pero “está arrepentido” y “no beneficia a nadie encerrarlo en una prisión”, señaló.

Los seis hijos adultos de Combs realizaron una emotiva súplica a favor de su padre, y el mayor, Quincy Brown, lo calificó de “un hombre cambiado”. “Por favor, por favor, denle a nuestra familia la oportunidad de sanar juntos”, reclamó una de sus hijas, D’Lila Combs.

El de ‘Diddy’ Combs fue uno de los juicios más mediáticos

Un juicio que comenzó en mayo y que en julio, luego de dos meses de deliberaciones en Nueva York, dio como resultado que el jurado desestimara los cargos más graves de tráfico sexual y conspiración contra Sean ‘Diddy’ Combs, evitándole la cadena perpetua. Sin embargo, fue declarado culpable de dos cargos de trata de personas con fines de prostitución. La cantante Cassie Ventura, una de las víctimas de la estrella y que fue su novia entre 2007 y 2018, instó al juez a considerar “las muchas vidas que Sean Combs ha perturbado”. Le puede interesar: El “infierno en la tierra”: así es la cárcel en Nueva York que acoge a alias Fito, Sean ‘Diddy’ Combs y al ‘Mayo Zambada’ “Todavía tengo pesadillas, flashbacks diarios y sigo necesitando atención psicológica”, escribió en una carta, afirmando que ella y su familia habían abandonado el área de Nueva York por temor a represalias si ‘Diddy’ Combs era liberado. El exastro del hip-hop, que durante su juicio lució notablemente envejecido, con cabello y barba canosos, fue acusado de obligar a mujeres —incluidas Cassie y una pareja más reciente que testificó bajo el seudónimo de “Jane”— a participar en maratones sexuales con prostitutos masculinos mientras él se masturbaba o grababa.