Trasladan a ‘Diddy’ Combs a prisión de Nueva Jersey para cumplir condena

Sean “Diddy” Combs, de 55 años, fue trasladado a la prisión de baja seguridad Fort Dix, ubicada a unos 130 kilómetros al sur de Nueva York, donde permanecerá hasta el 8 de mayo de 2028, según registros de la Oficina Federal de Prisiones. La instalación ofrece programas de tratamiento contra la adicción a las drogas, un recurso que sus abogados consideraron relevante para su rehabilitación.



Combs fue detenido en septiembre de 2024 y estuvo recluido en una cárcel de Brooklyn conocida por sus condiciones insalubres. El traslado se produce tras su condena a 50 meses de prisión y una multa de 500.000 dólares, pese a que la fiscalía había solicitado 11 años. La sentencia fue dictada por el juez Arun Subramanian, quien enfatizó la gravedad de los delitos que, según él, "han dañado irreparablemente a dos mujeres".

El rapero Sean “Diddy” Combs cumplirá su condena en Fort Dix, prisión de baja seguridad en Nueva Jersey. FOTO: AFP.

El rapero fue declarado culpable de dos cargos por trasladar personas entre estados con fines de prostitución, mientras que el jurado lo absolvió de los cargos más graves de tráfico sexual y crimen organizado. Durante la audiencia, Combs se mostró entre lágrimas y aseguró estar “verdaderamente arrepentido” de sus actos, pidiendo perdón a sus víctimas y a su familia. El caso atrajo atención nacional debido a la participación de sus víctimas, incluyendo a Cassie Ventura, quien relató los abusos sufridos y solicitó al juez tener en cuenta el impacto de Combs en sus vidas. El juez Subramanian reconoció la magnitud del daño, pero decidió imponer una pena menor que la recomendada por los oficiales de libertad condicional, confiando en que Combs “aprovechará al máximo su segunda oportunidad”.

La defensa de Diddy ha apelado tanto la condena como la sentencia, lo que podría modificar la fecha de liberación establecida. Hasta entonces, Combs cumplirá su condena en Fort Dix, una instalación que combina reclusión con programas de rehabilitación y bajo nivel de seguridad.



