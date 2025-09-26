La receta de Diego Arias para vencer a Millonarios: agresividad, convicción y la fuerza del Atanasio

Atlético Nacional vive días de transición. Tras la salida del técnico Javier Gandolfi, el encargado de conducir al equipo es Diego Arias, quien tendrá una gran prueba este sábado a las 8:30 p.m. en el Atanasio Girardot, cuando el Verde reciba a Millonarios por la fecha 13 de la Liga Betplay-2. En la antesala del clásico, Arias destacó la actitud de sus dirigidos y el compromiso con el trabajo durante la semana. “Súper dispuestos en los entrenamientos, con mucha ilusión de prepararnos muy bien y aprovechando cada sesión para llegar listos para este duelo con Millonarios. Esperamos un marco muy lindo con toda nuestra gente, y nosotros representar en la cancha toda esa pasión”, señaló el estratega.

Consultado sobre su futuro y la posibilidad de quedarse como técnico en propiedad, Arias fue enfático en que prefiere vivir el día a día. “Vivo este momento con muchas ganas, ilusión y pasión. Llevamos mucho tiempo con el equipo, muchos años en el fútbol, y con toda la ilusión de representar la pasión de nuestra hinchada y la historia del club. Ojalá todo lo bueno que hemos trabajado en estos días se refleje en la cancha y podamos superar a un gran rival como Millonarios”.

La disposición del grupo Uno de los aspectos que más resaltó Arias fue la mentalidad del plantel durante la semana, algo que considera clave para llegar con confianza al partido. “Lo más importante es que el grupo ha tenido mucha disposición, mucha alegría para trabajar, apertura para poder mejorar, y eso nos permite llegar muy bien preparados a un juego difícil. Debemos estar atentos a lo que nos presente el rival, pero también confiar y trabajar mucho en nuestro juego para superarlos”. El interino también se refirió a su relación con el vestuario y la forma en la que ha encontrado respuesta en jugadores de experiencia y jóvenes por igual. “Lo principal es que los jugadores de experiencia saben que el manejo es a través de la exigencia, de la verdad, del trabajo. Ellos sienten que de nuestra parte estamos entregando lo mejor, y el futbolista distingue cuando la exigencia es por un capricho o porque lo beneficia. Hemos encontrado muy buena recepción, tanto en los experimentados como en los jóvenes, y eso facilita nuestro trabajo”.

Un Atanasio que empuja Finalmente, Arias habló de la actitud con la que Nacional debe afrontar el clásico en casa. “En el partido debemos ser muy agresivos en los momentos donde podamos presionar. Estamos con nuestra gente y en nuestro estadio, sabemos lo que representa este juego y tenemos toda la ilusión de hacer un gran partido. En los momentos con el balón, debemos tener la convicción y la decisión de querer ganar. Esperemos todos hacer una gran noche, celebrar y disfrutar de este encuentro”.