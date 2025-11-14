Diego Arias, DT de Nacional, frena la euforia: “Nadie puede sentirse cerca de ser campeón” en Liga Betplay

Diego Arias, con la seguridad y prudencia que lo caracterizan, expresa que no se puede hablar de favoritismo al título de la Liga Betplay 2-2025, mucho menos cuando su equipo acaba de perder en la fecha final de la fase de todos contra todos ante Atlético Junior en Barranquilla (2-1) el pasado jueves. En rueda de prensa, tras el juego que le significó perder un invicto de once fechas (nueve triunfos y dos empates), el orientador de Atlético Nacional se mostró confiado de revertir la situación en los cuadrangulares. Su equipo terminó ubicado en el Grupo A junto a Medellín (líder de la clasificación general con 40 puntos), Junior y América. El conjunto ‘verdolaga’ fue tercero con 37 unidades.

Frente a la pregunta de si su equipo es el primer candidato a la conquista, Arias señaló: “Eso lo tenemos que demostrar partido a partido. Creo que ningún equipo, antes de comenzar los cuadrangulares, puede sentirse cerca de ser campeón. Nosotros trabajamos día a día. Confiamos mucho en el plantel, en el club que representamos y sentimos la ilusión para que eso suceda, pero hay que construirlo. No pasa porque nosotros u otro equipo lo diga, se debe demostrar en la cancha y lucharemos para materializarlo”. Lea: El lado humano del técnico de Atlético Nacional, Diego Arias: “Mi mamá prende velas en cada partido” El estratega indicó que un resultado como el de Barranquilla les sirve para corregir y aprender de cara a la decisiva fase que se viene. “La intención era disputar este partido para poder obtener el punto de bonificación. Trajimos un equipo fuerte, con jugadores que han mostrado competitividad y durante muchos pasajes del partido lo hicimos bien, buscando ganarlo. Era normal que después de estar arriba en el marcador Junior iba a empezar a sumar más jugadores en el ataque. Nosotros durante muchos minutos logramos sostenerlo y generar algunas situaciones con las que no logramos cerrar el partido”, sostuvo el orientador, al agregar que sus dirigidos siguen mostrando cosas buenas.