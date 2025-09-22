El mensaje de Diego Arias que enciende a la hinchada de Nacional antes de enfrentar a Millonarios

Atlético Nacional dio un paso importante en su camino de recuperación al vencer 2-1 al Unión Magdalena en el estadio Sierra Nevada de Santa Marta. Más que tres puntos, fue una dosis de carácter y confianza para un equipo que venía urgido de resultados y que encontró en la voz de Diego Arias, entrenador encargado, la serenidad para afrontar un reto complejo.
El compromiso no fue sencillo. La humedad de la costa y el ímpetu del equipo samario hicieron que el duelo se disputara con intensidad de principio a fin. Nacional golpeó primero, mostrando determinación, pero tras el empate local, el partido parecía encaminarse hacia un desenlace amargo. Sin embargo, el cuadro antioqueño encontró la manera de reaccionar y marcar el segundo tanto, sellando una victoria tan trabajada como valiosa.