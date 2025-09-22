x

El mensaje de Diego Arias que enciende a la hinchada de Nacional antes de enfrentar a Millonarios

Nacional logró un triunfo vital 2-1 sobre Unión Magdalena en Santa Marta, un resultado que le devuelve confianza y marca el inicio de un nuevo aire bajo el mando provisional de Diego Arias.

    En la imagen aparece David Ospina, portero titular de Nacional frente al Unión Magdalena. FOTO COLPRENSA
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 39 minutos
bookmark

Atlético Nacional dio un paso importante en su camino de recuperación al vencer 2-1 al Unión Magdalena en el estadio Sierra Nevada de Santa Marta. Más que tres puntos, fue una dosis de carácter y confianza para un equipo que venía urgido de resultados y que encontró en la voz de Diego Arias, entrenador encargado, la serenidad para afrontar un reto complejo.

El compromiso no fue sencillo. La humedad de la costa y el ímpetu del equipo samario hicieron que el duelo se disputara con intensidad de principio a fin. Nacional golpeó primero, mostrando determinación, pero tras el empate local, el partido parecía encaminarse hacia un desenlace amargo. Sin embargo, el cuadro antioqueño encontró la manera de reaccionar y marcar el segundo tanto, sellando una victoria tan trabajada como valiosa.

Al finalizar el juego, Arias dejó ver su satisfacción por lo exhibido en el campo. “Era complicado jugar acá y enfrentar a este rival en su casa, pero creo que hicimos un buen partido. Cuando nos empataron lo sentí injusto, pero después llegó nuevamente el gol”, señaló el estratega, quien ha asumido con sobriedad la conducción de un equipo que transita por un momento de transición.

Más allá del resultado, Arias quiso subrayar el compromiso de su grupo. “Destaco la disposición de los jugadores, no solo en el partido sino toda la semana, para generar un ambiente que nos hiciera salir de esta situación y hoy se mostró en cada acción”, afirmó. Sus palabras reflejan que la victoria no fue producto de la casualidad, sino de una construcción silenciosa y colectiva en los entrenamientos.

Con este triunfo, Nacional toma un respiro en la tabla y suma confianza en medio de un proceso que todavía busca consolidarse. El técnico interino, sin embargo, evita distraerse con lo que vendrá en el futuro inmediato respecto al nuevo cuerpo técnico: “Estamos muy contentos por lo que pasó en la semana y ese es el foco de todos nosotros”, expresó con claridad, dejando a un lado las especulaciones.

Ahora, el desafío será mayor. El próximo sábado, a las 8:30 p.m., el cuadro verde se medirá en el Atanasio Girardot a Millonarios, un clásico del fútbol colombiano que exigirá aún más carácter y concentración. La hinchada verdolaga espera que esta victoria en Santa Marta sea el punto de partida para un renacer deportivo que devuelva al equipo a los lugares de protagonismo que siempre le han correspondido.

Utilidad para la vida