“En Colombia, las diferencias que se cree que hay afuera de la cancha no existen”: Diego Arias tras empate con Chicó

En un compromiso que no contó con la continuidad que los aficionados quieren y que se tornó aburrido por la cantidad de faltas y simulaciones, Atlético Nacional empató 1-1 en su visita a Tunja, ante un Chicó que terminó recriminando las decisiones de la terna arbitral y el VAR.
Para el técnico Diego Arias estaba claro que, el duelo en Tunja, por el clima y las cualidades del rival no serían fáciles, además, por la presencia de los hinchas verdes que se convierten en un aliciente para los rivales.