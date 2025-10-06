“En Colombia, las diferencias que se cree que hay afuera de la cancha no existen”: Diego Arias tras empate con Chicó

En un compromiso que no contó con la continuidad que los aficionados quieren y que se tornó aburrido por la cantidad de faltas y simulaciones, Atlético Nacional empató 1-1 en su visita a Tunja, ante un Chicó que terminó recriminando las decisiones de la terna arbitral y el VAR. Para el técnico Diego Arias estaba claro que, el duelo en Tunja, por el clima y las cualidades del rival no serían fáciles, además, por la presencia de los hinchas verdes que se convierten en un aliciente para los rivales.

En la rueda de prensa luego del partido, en el que Arias aumentó una fecha más su invicto como técnico encargado, resaltó el sacrificio y el esfuerzo que hizo el grupo para traerse un buen resultado de Tunja. “En el primer tiempo nos costó generar situaciones claras, no encontrábamos la forma para superar el bloque defensivo de Chicó, aún así tuvimos dos o tres situaciones que nos pudieron haber permitido el primer gol para irnos adelante o incluso para el empate. Ya en la segunda parte, con una voluntad de querer ir adelante, siendo más agresivos por las bandas generamos situaciones, pero el partido acá nunca ha sido fácil y nos vamos con un empate merecido, aunque nuestro objetivo era llevarnos la victoria”.

De igual manera exaltó que, no siempre van a resolver temprano los juegos y que por eso la actitud del grupo y el espíritu de lucha deben también ser parte de lo que muestre el equipo. “Hay partidos en los que no todo se va a dar desde el primer tiempo, no vamos a hacer primero el gol, y aveces no será clara la forma de cómo revertir lo que muestre el oponente, además sabíamos que estábamos ante un rival que en estos partidos sacan todo porque saben lo que es jugar ante Nacional, y por eso cada uno debe dar al cien, buscar por todos los medios y eso se hizo”, dijo Arias.

También enfatizó en que “serán muchos los partidos en los que seguro nos va a tocar que defender, luchar, sacar todas nuestras armas para superar esos juegos difíciles, y acá el equipo se entregó, luchó ante un rival que en este campo complica, y estoy seguro que, si logramos empatar antes, habíamos podido hasta ganar”. Al ser consultado con el gol de Chicó y las acciones que Nacional debe mejorar, Arias afirmó que, “el gol que marcan ellos tiene mucha virtud del pateador, de pronto en la acción previa a la falta seguro podemos ajustar un poco para no dar esas opciones al rival, porque hay momentos en el partido que creo podíamos resolver mejor algunas acciones”. Finalmente, sobre las condiciones del rival, el entrenador Verdolaga concluyó que “sin duda esperábamos un equipo así, competitivo, en Colombia las diferencias que la gente cree que hay fuera del campo en la cancha no existen, hay que luchar y superar el rival, cuando nos acompaña tanta gente el partido es complicado porque el rival quiere ganarle a Nacional y lo que significa enfrentar a un equipo con tanta historia, por eso se juegan el todo”.