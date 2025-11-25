Así recordó el mundo del fútbol a Maradona cinco años después de su muerte

El fútbol argentino recordó este martes a Diego Armando Maradona, fallecido hace cinco años, en medio de pedidos de justicia de la familia del astro, que responsabiliza de la muerte a su equipo médico.
El que muchos consideran el mejor futbolista de la historia falleció a los 60 años el 25 de noviembre de 2020 mientras se recuperaba de una neurocirugía en su casa en Buenos Aires.
Ocho miembros del equipo médico del legendario Diez están acusados de homicidio con dolo eventual, una figura que implica que eran conscientes de que su accionar podía ocasionar la muerte del paciente.
“Solo muere quien es olvidado y a vos, Diego, te recordamos cada día”, publicó la selección argentina, con la que Maradona fue campeón del mundo en México 1986, en la red social X.