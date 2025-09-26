El antioqueño Sebastián Castaño ganó la séptima etapa del Clásico RCN

El antioqueño Sebastián “El Secre” Castaño (Team Sistecrédito) se impuso este viernes en la séptima etapa del Clásico RCN, de 201.6 kilómetros entre Villa María y Pereira, donde el boyacense Diego Andrés Camargo (Team Medellín) se mantuvo en el liderato.
Lea: Pogacar, favorito a reinar en el Mundial de ciclismo en Kigali este domingo; Egan, la carta de Colombia
En el recorrido ondulado luego de pasar por Manizales, Supía, Riosucio, Anserma, Viterbo y La Virginia, Castaño, quien estuvo en fuga unos 190 kilómetros al lado del caldense Daniel Hoyos (100 % Huevos-Alcaldía de Manizales) y el cundinamarqués Rodrigo Contreras, mostró fuerza, inteligencia y poderío en los metros finales para ganar al sprint ante los dos hombres que lo acompañaron en su aventura.