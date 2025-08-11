Revelan la identidad del cuerpo hallado cerca a la casa de Gustavo Cerati en Argentina: esta es la historia detrás

Hace un par de meses se empezó a hablar del hallazgo de unos restos humanos en una casa donde vivió el músico argentino Gustavo Cerati hace casi 20 años. Mucho se ha especulado en redes, pero la información entregada por las autoridades argentinas ha confirmado el hallazgo, aunque han aclarado que no fue en la casa donde vivió Cerati, sino en un predio vecino. Eso sí, que el nombre del músico haya estado involucrado en la historia le ha dado mucha más relevancia y ha permitido que misterio empiece a revelarse.
Le puede interesar: ATENCIÓN: Murió el senador Miguel Uribe Turbay luego de dos meses de luchar por su vida tras intento de homicidio
Los restos fueron hallados el pasado 20 de mayo, por casualidad. Cerca al predio donde vivió Cerati, en la Avenida Congreso al 3700, en el barrio Coghlan de Buenos Aires, donde se está construyendo un edificio y el movimiento de tierra terminó por desmoronar la fosa.
Ese mismo día, efectivos del Gabinete Científico de la Policía de la ciudad se presentaron en la escena y se encargaron de las primeras labores forenses como la recolección y la preservación de lugar. Entre los elementos recolectados hay 151 fragmentos de restos óseos humanos, una media, una moneda de 5 yenes de Japón, un llavero naranja con una llave, un reloj Casio de calculadora, un fragmento de tela, una etiqueta de prenda de vestir y partes de un calzado.
Esos hallazgos, particularmente el reloj, permitieron establecer un espacio temporal ubicado entre las décadas de los 80 y los 90. Por eso, el fiscal del caso, Martín López Perrando pidió colaboración al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).