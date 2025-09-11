x

Ella es Diella, la nueva ministra de Albania creada con IA para combatir la corrupción

La funcionaria, según el primer ministro, sería la encargada de la contratación pública tras una serie de escándalos de corrupción en el país. Se espera que ahora todos los procesos sean legales y “transparentes”.

  • El anuncio fue realizado durante la presentación del nuevo gabinete en la reunión de su partido, tras lograr una amplia victoria en las elecciones parlamentarias. FOTO: Gobierno de Albania
  • El primer ministro albanés, el socialista Edi Rama, quien nombró a Diella como ministra. FOTO: AFP
  • Diella, la nueva ministra de Contratación pública de Albania, con la que esperan luchar contra la corrupción en el país. FOTO: Gobierno de Albania
Agencia AFP
hace 1 hora
bookmark

El primer ministro albanés, el socialista Edi Rama, anunció este jueves 11 de septiembre el nombramiento de una ministra generada por inteligencia artificial, una novedad a nivel mundial, que se encargará de la contratación pública.

El nombre de la funcionaria es Diella, que significa “sol” en albanés, según explicó el mandatario al presentar su nuevo gabinete en una reunión de su partido, que obtuvo una amplia victoria en las elecciones parlamentarias de mayo.

“Diella es el primer miembro [del Gobierno] que no está físicamente presente, sino que ha sido creado virtualmente por la inteligencia artificial. Haremos a Albania un país libre de corrupción”, afirmó Rama.

El primer ministro albanés, el socialista Edi Rama, quien nombró a Diella como ministra. FOTO: AFP
Según el jefe de gobierno, la titular estará a cargo de todas las decisiones sobre las licitaciones de contratación pública para garantizar que estén “100 % libres de corrupción” y que todos los fondos públicos sometidos a este procedimiento sean “perfectamente transparentes”.

“Las licitaciones han sido definitivamente retiradas de las manos de los ministros. Diella será la funcionaria del Ministerio Público. Las licitaciones son 100% incorruptibles, todos los fondos son 100% legibles. Esta es una de sus funciones”, concluyó Rama.

Su deber será evaluar las licitaciones y tendrá derecho a “contratar talentos de todo el mundo”, precisó el presidente, recalcando que el objetivo principal de la IA es combatir la corrupción.

Diella, una mujer vestida con el traje tradicional albanés, había sido presentada en enero como una asistente virtual impulsada por IA para ayudar a las personas a utilizar la plataforma oficial e-Albania, donde se pueden obtener documentos y diversos servicios.

Sin embargo, tras ser “ascendida” de cargo, sorprendió tanto locales como internacionales. Hasta ahora, ayudó a emitir 36.600 documentos digitales y prestó casi 1.000 servicios a través de la plataforma, de acuerdo a cifras oficiales.

Rama, quien consiguió un cuarto mandato en las elecciones de mayo, presentará su nuevo gabinete a los legisladores albaneses en los próximos días. Las licitaciones públicas han sido la fuente de varios escándalos de corrupción en ese país.

Diella, la nueva ministra de Contratación pública de Albania, con la que esperan luchar contra la corrupción en el país. FOTO: Gobierno de Albania
La lucha contra la corrupción en este país, especialmente en la administración pública, es un criterio clave para la candidatura de Albania a la Unión Europea. No se conoce qué tipo de supervisión humana tendrá Diella en su trabajo.

En caso de llegar a cumplir este objetivo principal, el primer ministro albanés aspira a sumar a la nación balcánica de 2,8 millones de habitantes al bloque europeo para 2030.

