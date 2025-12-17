Así se vivieron las diez horas de terror en Buenos Aires, Cauca: hostigamiento, policías heridos, casas destruidas y el municipio incomunicado

Durante diez horas, el municipio de Buenos Aires, en el norte del Cauca, vivió un violento ataque armado a manos de las disidencias de las Farc comandadas por alias Iván Mordisco.
La guerrilla hostigó a la fuerza pública y a la población civil, destruyeron la Alcaldía, la estación de Policía y la sede del Banco Agrario, un hospital y mantuvieron confinadas a decenas de familias bajo el fuego cruzado.
El asalto armado se prolongó durante buena parte del día del martes 16 de diciembre con ráfagas, explosiones y hostigamientos continuos que paralizaron por completo al municipio.
Pablo César Peña, alcalde de Buenos Aires, describió en Blu Radio que las disidencias “sacaron a las personas para utilizar las viviendas que están al frente de la estación para atacar a los policías”.
Según reportes oficiales, los atacantes utilizaron armas de alto poder y explosivos contra instalaciones públicas y zonas residenciales, siendo 10 casas que quedaron destruidas.
“Horas de hostigamiento armado, policías heridos, civiles bajo fuego, familias confinadas, el municipio incomunicado y un hospital atacado. Desde el primer momento activamos todos los mecanismos y la Fuerza Pública está en terreno conteniendo la situación, pero esta ofensiva criminal desborda la capacidad departamental”, escribió el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, al pedir refuerzos urgentes al Gobierno nacional.
En contexto: Cauca bajo fuego: ataques de disidencias de las Farc en Buenos Aires dejan dos policías muertos y destruyen sede del Banco Agrario
Además, también le pidió al Ministerio de Defensa que “se necesita urgente más refuerzos en terreno, reacción inmediata, control total del territorio, y la protección ya de nuestra población civil. El Cauca no puede seguir resistiendo solo”.
Y es que el envío de fuerza pública a la zona “ha sido más bien como itinerante porque las tropas se desplazan a pie entre Suárez y Buenos Aires”, denunció Peña.