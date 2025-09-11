¿Quiere trabajar desde casa? Buscan digitadores en Bogotá; bachilleres sin experiencia

Digireport Consultoría Estratégica, empresa nacional del sector comercial y de consultoría, tiene vacantes para digitadores ágiles y con atención al detalle. Esta es una oportunidad relevante para quienes buscan integrarse al mercado laboral, ya sea con experiencia previa o iniciando su trayectoria profesional.

El cargo es importante para garantizar la precisión y eficiencia en la administración de datos, un proceso esencial para el éxito de la compañía. Además, la modalidad remota o híbrida ofrece flexibilidad, una ventaja cada vez más valorada en el entorno laboral actual.

Le puede interesar: Temporada alta: Kalley abrió más de 160 vacantes en logística y ventas en todo el país