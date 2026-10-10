El dilema de Creemos para las elecciones de 2027 que moverá el tablero de la derecha en Antioquia

El movimiento político del alcalde Federico Gutiérrez está en una encrucijada que podría definir el rumbo de la batalla por el poder regional el próximo año. Aunque todavía falta mucho camino por recorrer para la campaña por la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia en 2027, la derecha regional está a la expectativa de si el Movimiento Creemos se une al partido recién creado por el presidente Abelardo de la Espriella o se mantiene independiente.
La decisión no es fácil: al tiempo que la colectividad podría jugarse su cercanía con De la Espriella –al que acertó en apoyar desde enero de este año–, también podría incidir en la conformación de un bloque de derecha regional para evitar la repetición de un escenario como el de las elecciones de 2019.
Para complejizar el panorama, muchos de los precandidatos que están reuniéndose con líderes políticos, empresarios y comunidades para abonar el terreno para una alianza, se sienten caminando por un campo minado, a raíz de las tensiones acumuladas entre partidarios de De la Espriella y del expresidente Álvaro Uribe.