“Tenemos la oportunidad de ser campeones y queremos aprovecharla”: Alejandro Restrepo previo a la final de Copa

Han pasado casi cinco años desde la última vez que el DIM levantó un título. El 11 de febrero de 2021 el elenco rojo venció a Tolima en la final de la Copa BetPlay del 2020 –se jugó ese día porque el calendario se atrasó por la pandemia–, y se convirtió en bicampeón del torneo en un Atanasio Girardot sin público. Desde entonces, El Poderoso jugó tres finales (2022-2, 2023-2, 2024-1). Todas fueron por Liga. No ganó ninguna. Por eso, los aficionados del Medellín esperan, el próximo miércoles, volver a ver a su equipo dar una vuelta olímpica. La última vez que lo hicieron fue el 6 de noviembre del 2019, cuando los rojos vencieron al Deportivo Cali en la final de la Liga. Después vino la pandemia y con ella una escasez de títulos que anhelan se termine.

¿Cómo se ha preparado el DIM para la final de Copa?

Por eso se espera una final cerrada, apretada, en la que los detalles mínimos sean los que marque diferencia. “Para nosotros, este año no ha sido victorioso en los clásicos. Sin embargo, se nos han ido de las manos por detalles. Ahí es donde tenemos que estar más atentos. En las últimas semanas, tanto en cancha, como en video y las charlas que tenemos con los jugadores, hemos puntualizado en cómo corregir esas cosas. La historia está para cambiarla. Estamos acá –en la final– y tenemos la oportunidad de ser campeones: queremos aprovecharla”, aseguró el entrenador antioqueño Alejandro Restrepo. Lea más: No solo en Inglaterra, en Argentina también quieren fichar a Marino Hinestroza; este es su nuevo pretendiente Restrepo afrontará su quinta final como entrenador de fútbol profesional. En las cuatro anteriores consiguió dos títulos, mientras que perdió los restantes. Las copas las levantó con Pereira (2022) y Nacional (2021), donde consiguió su primer campeonato como técnico en el balompié nacional: ganó la Copa Betplay.

El entrenador ya sabe jugar esas finales. Su equipo, según expresó en rueda de prensa, también: “para ganar finales hay que jugarlas. El equipo en el primer semestre jugó una. Esa final nos dejó grandes aprendizajes. Sabemos que estamos en una Copa que se jugó distinto a la Liga. Estamos ilusionados de jugar una final, que sea en la tierra, con nuestra gente y queremos que la disfruten. Esperamos ganarla, mostrar la madurez que hemos recogido en este tiempo y que pongamos la jerarquía que se necesita para ganar estos partidos”.

Sobre la importancia del juego también se manifestó el delantero argentino Francisco Fydriszewski. El delantero, con el ojo morado por un golpe que recibió en los partidos finales de Liga, pero ya visiblemente recuperado del corte en la cabeza que llevó a que lo suturaran con cinco puntos, agregó que en la interna del grupo saben que es un partido especial, diferente, que quieren darle una alegría a la afición y, sobre todo, que el clásico de este fin de semana es un juego donde “hay que estar muy conectados”.

La final del sábado será el décimo octavo enfrentamiento entre Medellín y Nacional por Copa. En los 17 anteriores, el cuadro rojo alcanzó ocho victorias, mientras que los verdolagas se impusieron en seis oportunidades. Entre tanto, hubo tres empates en esos duelos donde el DIM anotó 26 tantos, mientras que encajó 25, según datos de Juan Manuel Uribe.

Bloque de preguntas y respuestas