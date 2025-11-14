“En grupos tan complicados, el rival te cobra cualquier descuido”: Jarlan Barrera sobre el cuadrangular del Medellín

El DIM ha sido el mejor equipo del año en el fútbol colombiano. En el Apertura del 2025 llegó a la final. En la fase regular del Clausura terminó primero, después de 9 años sin lograrlo, con 40 puntos. El cuadro rojo es primero en la reclasificación, con 87 puntos y, además, es finalista de la Copa BetPlay, en la que se enfrentará con Atlético Nacional. Sin embargo, no ha ganado nada. En el seno del cuadro rojo son conscientes de eso. El entrenador Alejandro Restrepo manifestó, después del encuentro contra América de Cali que, aunque se sintieron alegres por los resultados que obtuvieron que les permitieron quedarse con la “ventaja deportiva” y ser cabeza de serie en cuadrangulares, son conscientes de que de ahora en adelante empieza un nuevo torneo.

“De ahora en adelante todo empieza de cero. Hemos hecho méritos, pero pensamos que el grupo de los cuadrangulares será muy parejo. Cada partido tendrá estadios llenos y eso motiva mucho a los jugadores. Nosotros vimos al grupo muy contento ahora de cara a los partidos que se van a enfrentar. Vemos en estas semifinales la posibilidad de llegar a una nueva final y, por qué no, soñar con la estrella”, aseguró el entrenador del cuadro rojo.

Restrepo, quien desde que asumió como entrenador del Medellín el 7 de agosto del 2024 ha llevado al cuadro rojo a dos finales, agregó que ya tienen en la cabeza cómo van a planificar las próximas semanas, de cara a lo que serán las semifinales del torneo en las que se enfrentarán contra Junior de Barranquilla, Atlético Nacional y América de Cali (en el primer juego visitarán el estadio Metropolitano). Entre tanto, el volante samario Jarlan Barrera, quien llegó este semestre al cuadro rojo y se consolidó como uno de los mejores refuerzos del fútbol colombiano en el segundo semestre de 2025, dijo que el equipo tiene mucha motivación y ganas de competir para buscar llegar a la final.

“Desde antes de saber los rivales estábamos pensando en lo que nos tocaba hacer. Sabemos que debemos hacer las cosas bien, no regalar ningún detalle porque en grupos tan apretados como este, donde hay tan buenos equipos, cualquier descuido te lo puede cobrar el rival. Para lograr nuestro objetivo, debemos estar todo el tiempo concentrados”, manifestó el “10”. Quizás lo dice pensando en los partidos donde, por desconcentraciones pequeñas en los primeros minutos, el Medellín empezó perdiendo y tuvo que remar desde atrás para darle vuelta al marcador. También, rememorando las derrotas en finales que han sufrido por descuidos que fueron evitables.