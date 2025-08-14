x

DIM respondió acusaciones de periodista y confirmó que Federico Spada interpuso denuncia en Fiscalía

Los dirigidos por Alejandro Restrepo se preparan para el duelo, como visitantes, ante Pasto.

    Federico Spada, Gerente Deportivo del Independiente Medellín. FOTO: EL COLOMBIANO
El Colombiano
hace 16 minutos
bookmark

Los voceros del Independiente Medellín publicaron un comunicado con el fin de rechazar los señalamientos que el periodista Wbeimar Muñoz realizó sobre algunos manejos administrativos y deportivos del club.

En la misiva el DIM afirma que, “el Equipo del Pueblo S.A. informa que la institución rechaza enérgicamente las declaraciones del periodista Wbeimar Muñoz, difundidas en su canal de YouTube y redes sociales, en las que realiza acusaciones graves y sin fundamento contra nuestro Gerente Deportivo”.

De igual manera, señalan que, “si bien la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por estos hechos ha sido interpuesta directamente por el señor Federico Spada en defensa de su honra y buen nombre, como institución expresamos nuestro total acompañamiento y respaldo en este proceso, brindándole apoyo jurídico, institucional y humano”.

En otro párrafo, el DIM expone que “invitamos a que cualquier persona que disponga de pruebas o elementos que sustenten acusaciones contra miembros de nuestra institución, las presente de manera formal ante los canales institucionales o las autoridades competentes, evitando así la difusión de informaciones infundadas que afectan injustamente la reputación de las personas y de la organización”.

Lea acá el comunicado del DIM

Finalmente, el club expuso que, “por iniciativa propia, Federico Spada ha compartido con el club su información financiera y privada, reafirmando lo que ya conocíamos: su ética profesional, transparencia y compromiso con el bienestar de la institución”.

La misiva finaliza reiterando el respaldo total a Federico Spada, “reconociendo su labor, integridad y valores, y acompañándolo en este difícil momento para él y su familia”.

Esta polémica se encendió este jueves, mientras que el equipo se prepara para lo que será el duelo ante Pasto, en condición de visitante, previsto para el lunes, 18 de agosto, a las 7:30 de la noche.

