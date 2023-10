“Más que todo por lo emocional de la derrota entre semana, no era fácil sacudirse la tristeza, la pena y vergüenza de no haber podido responderle a toda la gente y a nosotros mismos”, sostuvo el orientador, al señalar que pese a lo difícil del rival, lograron repetir lo bueno que han hecho durante el torneo para hallar no solo equilibrio sino también goles.