Cinco años después de la última, el DIM jugará su quinta final de Copa, ¿cómo le fue en las anteriores?

Cinco años pasaron para que el Medellín volviera a clasificar a la final de la Copa BetPlay. La última vez que los antioqueños disputaron el título de este torneo fue en febrero de 2021, cuando se disputó la final de la edición de 2020, retrasada por la pandemia de covid-19.
Este año el equipo antioqueño, dirigido por Alejandro Restrepo, clasificó a la quinta final de Copa de su historia. El Poderoso, que venció a Envigado en semifinales (2-1 en el global), buscará su cuarto título en el segundo torneo en importancia del balompié local. El título más reciente lo consiguió, justamente, en la final del torneo de 2020, cuando sumó un bicampeonato.
