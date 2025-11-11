“Tenemos la ilusión de ganar títulos”: Alejandro Restrepo tras meter al DIM en la final de la Copa Betplay

Pasó de nuevo: el DIM empezó perdiendo un partido, pero logró sobreponerse, remontar. En la noche del lunes, contra Envigado, el cuadro rojo no jugó bien durante los primeros minutos de la semifinal de vuelta de la Copa BetPlay. Entre tanto, su rival “mostró los dientes”, consciente de que se jugaba su última carta para ganar algo antes de irse a segunda división.
Envigado dio el primer golpe. Cuando iban 35 minutos anotó el 0-1. El tanto fue sorpresivo. La serie se apretaba. Los fantasmas de otros momentos aparecieron en la cabeza de los hinchas de El Poderoso. Sin embargo, tres minutos después, a los 38, se esfumaron con el gol de Diego Moreno, uno de los futbolistas que por lo general no es titular pero ha sabido aprovechar las oportunidades que le han dado en los últimos encuentros.