La ilusión vuelve a latir con fuerza en los corazones de los hinchas del Deportivo Independiente Medellín, que este miércoles celebraron un triunfo clave ante Junior de Barranquilla en la cuarta fecha de los cuadrangulares semifinales. Sin embargo, desde el banco técnico, Alejandro Restrepo, estratega del equipo antioqueño, envió un mensaje claro: aún no hay nada ganado y la clasificación a la final debe construirse paso a paso.

“Lo vivimos con la misma ilusión del hincha, pero hay una diferencia: nosotros tenemos que tener los pies en la tierra. Saber que esto es partido a partido”, expresó Restrepo tras la victoria 1-0, que dejó al DIM como líder sólido del Grupo A con 10 puntos y muy cerca de la anhelada final del fútbol colombiano.

Aunque la euforia en el estadio Atanasio Girardot fue total, el técnico no permitió que el ambiente de fiesta lo sacara de su enfoque. “Dejamos ya el más importante que era este, y ahora el más importante es Tolima, el domingo. Nos tenemos que enfocar en poner bien la mente y el cuerpo, recuperarnos bien, activar de buena forma para que lleguen con ritmo los que no compitieron y no jugaron”.