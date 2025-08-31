El DIM tuvo rendimiento Poderoso del 90% en agosto, ¿es su mejor mes del 2025?

Agosto fue el mejor mes del DIM en lo que va del año. El equipo rojo, líder de la reclasificación con 66 puntos, tuvo un rendimiento del 90,4 % en este mes, conocido por sus fuertes olas de viento que, para el cuadro rojo, pasaron renovando la energía “negativa” que dejó la derrota en la final de la Liga, por aires frescos y alegres. En el octavo mes del año, Medellín disputó siete partidos, tanto en Copa como en Liga. De ellos, ganó seis, mientras que empató uno. Los triunfos rojos, además, fueron contra rivales complicados. En el Atanasio Girardot, de locales, los dirigidos por Alejandro Restrepo vencieron a Millonarios (1-0) y a Equidad (3-1). Los rojos dieron buen espectáculo en su cancha, a pesar de que esta vez las tribunas no se han llenado como en el primer semestre del año.

Para el Medellín, jugar frente a su gente siempre ha sido una fortaleza. Sin embargo, en agosto, los antioqueños tuvieron un rendimiento muy destacado siendo visitantes. Le ganaron a Jaguares por Copa —torneo en el que igualaron con Fortaleza en la ida de los octavos de final—, mientras que por Liga se impusieron a Llaneros, Deportivo Pasto y Deportivo Cali. Frente al elenco vallecaucano, en su estadio de Palmira, Medellín ratificó que anda en buena racha para terminar con los “antirrécords” que tenía en plazas complicadas y que viene desmontando desde el semestre pasado.

La victoria 1-3 frente a los caleños, dirigidos por Alberto Gamero desde que empezó el segundo semestre del año y quienes buscan salir de una crisis económica con la llegada del grupo inversor IDC Network de Guatemala —que los llevó a cambiar su razón social de sociedad de socios a sociedad anónima—, fue la primera en los últimos ocho años. Es la segunda “racha negativa” más larga que tumbaron. Solo la supera la de diez años sin ganar en el estadio Libertad de Pasto, Nariño, que finalizó el 18 de agosto pasado con el triunfo 1-2 por la séptima fecha del Clausura.

¿Quiénes son los goleadores del DIM en lo que va del Clausura 2025?

El buen rendimiento del Independiente Medellín en agosto tiene dos explicaciones. Por un lado, encontró la solidez defensiva que le faltó en las primeras jornadas de la Liga, donde recibió siete goles en tres partidos. Además, contó con la fortuna de que el arquero Éder Chaux, quien reemplazó a Washington Aguerre por su lesión, llegó en buen nivel.

Durante el octavo mes del año, al DIM solo le anotaron tres goles. El guardameta tolimense logró sacar el arco en cero cuatro veces (contra Millonarios, Jaguares, Llaneros y Fortaleza). Además, El Poderoso encontró la eficacia en definición que tanto le faltó en el “Todos contra todos” del Torneo Apertura. Durante el mes que terminó celebró once goles. Eso gracias a que su delantero “estelar”, Francisco Fydriszewski, encontró la fortuna que le faltó en el primer semestre, cuando tuvo que esperar 21 partidos para marcar.

En el Clausura lleva seis goles. De ellos, cuatro los marcó en agosto: dos ante Pasto, uno contra Equidad y otro al Cali. “Es un propósito que teníamos. El semestre pasado generamos muchas situaciones de gol, pero fallábamos. Hemos hecho trabajo de todo tipo para lograrlo”, aseguró Alejandro Restrepo. Pero no solo el atacante argentino marcó. También se le abrió la portería a Baldomero Perlaza, que celebró ante los caleños y también lo hizo contra Equidad y, antes, en julio, contra Unión. Lo mismo ocurrió con Brayan León Muñiz, que marcó dos goles: uno ante Jaguares y el otro contra los aseguradores.