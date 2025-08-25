DIM es el equipo que menos goles ha recibido en 2025, ¿cuál es el secreto de su solidez defensiva?

El DIM es el equipo que menos goles ha recibido en el fútbol colombiano en 2025. En los 36 partidos que ha disputado, solo ha encajado 26 tantos. De ellos, nueve han sido en el Torneo Clausura. El inicio flojo que tuvo en el segundo semestre del año, después del bajón anímico de perder la final del Apertura, generó preocupación. En los primeros tres partidos, los rojos recibieron siete goles en contra: Alianza les marcó uno, Chicó celebró dos veces, mientras que Envigado lo hizo en cuatro ocasiones.

No obstante, entre el 27 de julio, cuando jugaron la cuarta fecha, y lo que va de agosto, solo les anotaron dos veces en Liga. Sí, en tres de los cinco encuentros que disputó, sacó la portería en cero. Ante Unión Magdalena, el responsable del arco fue Washington Aguerre, hoy lesionado. Contra Millonarios, Llaneros, Pasto y Equidad, el defensor de la portería fue Éder Chaux, quien encajó tantos en la visita a la capital de Nariño y frente al cuadro bogotano –por un error evitable–, el fin de semana pasado. No obstante, la recuperación de la solidez defensiva por parte del DIM, llevó a que, en lo que va de agosto –el mejor mes del equipo en lo que va de la parte final del año–, haya vuelto a encontrar el nivel, rendimiento, que los llevó a brillar en el Apertura.

¿Cuál es el secreto del buen rendimiento de la defensa del DIM?

Si bien la reacción de los arqueros es importante para que un equipo tenga números positivos en defensa, también se requiere que sus compañeros de la primera línea del campo muestren buen nivel. Así pasó en la primera parte del año, donde Daniel Londoño se convirtió en el mejor defensor del fútbol colombiano. La línea de tres que planteó Alejandro Restrepo lo benefició. Lo mismo ocurrió con Léyser Chaverra y José Ortiz, habituales en la zona de atrás.

Incluso, cuando Chaverra –entonces capitán del club–, se lesionó, el antioqueño Jhon Palacios respondió bien. Sin embargo, al inicio del Clausura se veían desordenados. Por eso, el entrenador del Medellín hizo un ajuste táctico: renunció a los tres atrás y armó una línea de cuatro, como por lo general se ha jugado en el balompié local. También puso cuatro volantes. En la defensa reapareció Fainer Torijano. El experimentado central estuvo fuera en la primera parte del año por una lesión de rodilla. Regresó a mediados del semestre y no encontró lugar. Ahora, en la nueva línea, lo tiene y ha sido importante.