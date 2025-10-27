DIM pasó de tener la mejor defensa de la Liga, a ser la más vulnerada en el Clausura, ¿por qué?

El DIM pasó de tener la mejor defensa de la Liga en el Torneo Apertura, a ser uno de los tres equipos que más tantos ha encajado en el Clausura de este año. Tras su derrota 5-2 ante Atlético Nacional en el clásico paisa de la fecha 17, El Poderoso registró 27 tantos encajados en lo que va del “Todos Contra Todos”.
La cifra es “preocupante”, si se tiene en cuenta que, durante los 20 partidos que disputó el cuadro rojo en la fase inicial del primer semestre del año, solo recibió 11 tantos, mientras que, sumando los cuadrangulares y las finales del Apertura, los rojos encajaron un total de 17 dianas.